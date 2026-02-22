ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・エキシビションが21日（日本時間22日）に行われた。男子シングルで銅メダルを獲得した佐藤駿（エームサービス・明大）も登場。リンクに流れたプログラム曲に、X上のファンからは驚きの声が続々と上がった。ショートプログラム（SP）9位からフリー「火の鳥」で逆転して銅メダルをつかんだ佐藤。メダリストとして登場したエキシビションのプログラムで選んだ