◆オープン戦ＤｅＮＡ―楽天（２２日・宜野湾）ＤｅＮＡは２２日、キャンプ地の沖縄・宜野湾で楽天とオープン戦。キャンプは２軍で調整していたドラフト１位・小田康一郎内野手（青学大）が４番・一塁で出場。藤浪晋太郎投手がオープン戦初先発のマウンドに立つ。試合開始は１３時。予定されている先発メンバーは以下の通り。１指蝦名２左佐野３捕松尾４一小田５右ヒュンメル６遊林７二京田８中三森９三加藤