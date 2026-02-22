フアン・マタがダービー戦でミドルシュートを決めたかつてヴィッセル神戸にも所属した元スペイン代表MFフアン・マタが、能力の高さを示すスーパーゴールを記録した。リーグ公式SNSも「信じられない」とマタの一撃を取り上げた。現在、オーストラリア1部メルボルン・ビクトリーに所属するマタは、2月21日に行われたリーグ第18節、メルボルン・シティとのメルボルン・ダービーに先発出場。チームの3-1の勝利に貢献した。マタの