ミラノ・コルティナ五輪のフリースタイルスキー女子モーグル日本代表の柳本理乃（25＝愛知ダイハツ）が22日、自身のインスタグラムを更新。ここ数年うつ病と闘いながら競技を続けていたことを公表した。また、五輪の公式練習中の転倒により、帰国後、腰椎横突起骨折と診断されたことを受け、W杯富山大会（28日開幕）を欠場することを発表した。この日、柳本は「いつも応援してくださっている皆さまへワールドカップ富山なん