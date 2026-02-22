ダイソーをパトロールしていると、カインズで売っている滑りにくいハンガーにそっくりなアイテムを発見！カインズだと5本入りで300円ほどしますが、ダイソーの商品は4本入りで100円とコスパ抜群。実際に使ってみると衣類をしっかりキープしてくれるので、ストレスフリーに収納ができました。必見ですよ♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：滑りにくいハンガー（4本）価格：￥110（税込）サイズ（約）：幅40cm内容量：4本販