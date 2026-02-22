100均のカラビナフックって、正直アウトドアライクなものが多い印象。もう少し日常使いしやすいデザインだといいのに…と思っていたところ、ダイソーで素敵なカラビナフックを発見しました！上品なゴールドカラーと槌目のようなデザインで、アクセサリー感覚で使えちゃう♡作りもしっかりしていて、安心して使えますよ！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：Carabiner価格：￥220（税込）販売ショップ：ダイソーJANコー