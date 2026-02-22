Ouraは、スマートリング「Oura Ring 4 Ceramic」をOura公式サイトやAmazon、ビックカメラなどの公式オンラインストアで発売した。価格は7万4800円。 「Oura Ring 4 Ceramic」は、耐久性と軽量な着け心地、アレルギーの心配が少ない高性能ジルコニアセラミックを採用したスマートリング。専用のセラミック・ポリッシング・パッドが付属し、細かな擦れ跡を取り除くことができるという。 カラӦ