神戸市須磨区で女性が殺害された事件は未解決のまま２３年が経ち、遺族らが情報提供を呼びかけています。２００３年２月２１日、神戸市須磨区横尾の地下鉄「妙法寺駅」近くの公園で当時４４歳の寺田和子さんが帰宅中にバッグを奪われ刃物で脚を刺されて死亡しました。警察はのべ約６万４０００人の捜査員を投入していますが、今も未解決事件となっています。（和子さんの夫寺田真治さん）「時の経過とともに出てくる証言