万博の人気パビリオンに展示されていたアンドロイドが次の活躍の舞台、京都でお披露目されました。受付で挨拶するのは去年、大阪・関西万博の「いのちの未来」に展示されていたアンドロイドです。ロボット工学の第一人者・大阪大学の石黒教授がプロデュースしたパビリオンは、人間がアンドロイドと共存する未来を表現し万博の目玉の１つとして人気を集めました。（大阪大学石黒浩教授）「われわれの展示をヒントにそれぞ