◇大阪マラソン（2026年2月22日大阪府庁前〜大阪城公園内、42・195キロ）初マラソンの吉田響（23＝サンベルクス）が8キロ手前でペースメーカーを追い抜いて第1集団を抜け出した。日本記録（2時間4分55秒）を上回る2時間3分台のペースで中間点を通過し、トップを独走している。大会主催者が用意したペースメーカーは第1グループが1キロ2分57〜58秒で、そのままゴールできれば2時間4分29秒〜2時間5分11秒となるが、吉田はそ