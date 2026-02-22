ヤクルト、メッツなど日米で活躍した五十嵐亮太氏（46）が22日までに自身のインスタグラムを更新。メジャーに在籍する侍ジャパン戦士らとのショットを披露した。「みなさんまた日本で！」と書き出すと、自身とホワイトソックス・村上宗隆内野手、前西武監督の松井稼頭央氏の3ショットをアップ。さらに前ヤクルト監督の高津臣吾氏と自身の飲食店でのショットや、エンゼルスの菊池雄星投手と自身のショット、カブスの鈴木誠也