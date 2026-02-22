映画『ロード・オブ・ザ・リング』シリーズ新作『ロード・オブ・ザ・リング：ザ・ハント・フォー・ゴラム（原題）』では、アラゴルンが物語の中心を担うことになりそうだ。ガンダルフ役で続投するイアン・マッケランが英に語っている。 本作は、『ロード・オブ・ザ・リング』3部作でアンディ・サーキスが演じたゴラムを主人公とする物語。サーキス＆マッケランに加え、フロド役イライ