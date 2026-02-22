ダンスボーカルグループ「Ｍ！ＬＫ」が２１日放送の「人生最高レストラン」（ＴＢＳ系）に出演した。Ｍ！ＬＫは２０１４年に結成し、メンバーチェンジを経て現在の５人体制となった。Ｍ！ＬＫの前身ユニット「Ｃｌａｓｈ，」で塩粼太智と活動していた吉田仁人は「期間限定ユニットを作り続ける期間があった。作っては解散して、ＣＤを出すたびに作ってみたいな。Ｃｌａｓｈ，からもう１回メンバー編成をして、そこに佐野