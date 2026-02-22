ＪＲＡは２月２２日、カタールに遠征していたディープモンスター（牡８歳、栗東・池江泰寿厩舎、父ディープインパクト）、サトノグランツ（牡６歳、栗東・友道康夫厩舎、父サトノダイヤモンド）、ビザンチンドリーム（牡５歳、栗東・坂口智康厩舎、父エピファネイア）のＪＲＡ所属馬３頭が帰国したと発表した。輸入検疫のため兵庫・三木ホースランドパークへ入厩した。１４日に同地で行われた行われたアミールトロフィー・Ｇ２