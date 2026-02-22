巨人・田中将大投手（３７）がきょう２２日の中日戦（北谷）で今季初実戦に臨む。先発は楽天時代からの同僚・則本が務め、その後を受けて登板する見込み。前日２１日はセルラースタジアム那覇で最終調整し「全部確認しないと意味がない」と全球種をまじえてブルペンで２２球を投げ込んだ。移籍１年目の昨季は開幕ローテーション入りし、初先発した４月３日の中日戦（バンテリンドーム）で２年ぶりに勝利。最終的にシーズン３勝