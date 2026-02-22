エキシビションの演技中に三浦璃来（左）の背中のファスナーを上げる木原龍一＝ミラノ（共同）21日のフィギュアスケート・エキシビションで、「りくりゅう」ペアはハプニングにも華麗に対処した。衣装の背中のファスナーを閉め忘れたまま演技していた三浦に気付いた木原が「デススパイラルの後なら閉められる」ととっさのフォロー。金メダルを獲得したフリー後、精神面でリードした三浦の「今回は私がお姉さんでした」との名文句