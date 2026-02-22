JRAは22日、カタールに遠征していたサトノグランツ（牡6＝友道）、ディープモンスター（牡8＝池江）、ビザンチンドリーム（牡5＝坂口）が午前0時5分に関西空港着のフライトで帰国したと発表した。その後、輸入検疫のため兵庫県三木市の三木ホースランドパークに移動し、同2時40分に入厩した。3頭は14日にカタールの首都ドーハのアルライヤン競馬場でアミールトロフィー（G2、芝2400メートル）に出走し、ディープモンスターが