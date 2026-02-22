欲しかった商品をお買い得価格で購入できるネット通販のセール。しかし、大手の通販サイトにおいては「事前に価格をつり上げて、セール期間中に値下げをすることによってお買い得に見せかけているのではないか？」という消費者の疑惑も散見されます。そこで、本稿では、ネット通販セールでの値引き販売における注意点を景品表示法と絡めて、弁護士の森大輔氏が詳しく解説します。横行する「見せかけの値引き」販売の実態欲しかった