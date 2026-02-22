「扱いやすいクーペスタイルSUV」という新たな価値スズキが2024年10月に発売したコンパクトSUV「フロンクス」は、クーペスタイルのスタイリッシュなデザインと優れた実用性を両立させた上質な「ちいさな高級モデル」として、大いに注目を集めた1台です。そんなフロンクスについて、その後のユーザーからの反響や評価などはどうなっているのでしょうか。【画像】超カッコいい！ これが「254万円」で買えるスズキの最新型「ちい