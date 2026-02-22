私はチナツ。夫のカツユキと共働きをしながら、保育園に通う息子ケントを育てています。カツユキはいつしか、家庭内で「ありがとう」も「ごめんね」も言わなくなりました。私が「親として手本を見せなきゃ」と言うと、ケントに対しては感謝や謝罪の言葉を口にするようになりました。しかし私のことは「言わなくていい」と見下しているような態度です。妻は奉仕するのが当然の人間だと思っているのでしょうか。なんだか虚しくなって