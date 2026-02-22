武蔵小山駅周辺の再開発が進む東京都品川区小山で、地上げ交渉を有利に進めるために住宅やアパートにガソリンをまいて放火したとして、警視庁捜査1課と荏原署は20日までに、現住建造物等放火未遂などの疑いで不動産会社員の男ら計6人を逮捕した。土地価格が高騰する一等地を舞台とした、立ち退き工作の実態が捜査で浮かび上がっている。 〈画像〉金髪姿でピース、内藤容疑者に放火を依頼されたとみられる千布容疑者の