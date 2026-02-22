歌手の工藤静香（55）が、自家製チャーシュー作りの様子を公開した。【映像】工藤静香、豪邸と話題の自宅Instagramでは、「すんごい豪邸」「自宅、森!!!」「もう庭が庭ではなく公園！」など、驚きのコメントが寄せられた自宅の庭にできたオレンジを収穫している姿や、手作りチーズケーキなどプライベートの様子を公開している工藤。自家製チャーシュー作りの様子を公開20日はストーリーズを更新し、「野菜用意してる間に焼け