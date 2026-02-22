昨年ＮＨＫ紅白歌合戦に初出場したＣＡＮＤＹＴＵＮＥが、３ｒｄシングルＣＤ表題曲「ＨＡＰＰＹＢＯＵＮＣＥＢＩＲＴＨＤＡＹ」を２１日に先行配信リリース。ミュージックビデオを公開した。「ＨＡＰＰＹＢＯＵＮＣＥＢＩＲＴＨＤＡＹ」は、ＣＡＮＤＹＴＵＮＥから世界中の人に向けたバースデーソング。軽快なリズムが心地よく老若男女が親しみやすい、バースデーソングの新定番になりそうな一曲に仕上がっている。