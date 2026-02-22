元タレントの丸山瑞果（みずか）氏（54）が3月から保護司となる。2月14日に法務省から委嘱の通知が届き、3月3日の委嘱式に臨むこととなった。 2002年放送のリアリティ番組『サバイバー』（TBS系）に旧姓の「中島瑞果」名義で出演して注目を集め、保護司としては異色の芸能界出身というキャリアと、発達障害児の子育ての経験や支援活動、療育に関する知見を活用して、主に闇バイトで犯罪に手を染めてしまった少年などの更生