タレントの松本伊代さん（60）が2026年2月13日、自身のインスタグラムを更新。夫のヒロミさん61歳の誕生日を祝福するとともに、「ハワイの写真」を公開した。「パパお誕生日おめでとうの日」松本さんは、「パパお誕生日おめでとうの日」ということで、夫のヒロミさんの誕生日を祝福。もっとも、「今日は家族でご飯食べに行ったのに写真撮るの忘れたー。思い出なのにー」という。そこで、つづけてハッシュタグを交えながら、「#なの