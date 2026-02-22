ギャンブルにハマるのは、どうしてなのか？ ドーパミンが幸福感を高めるのが原因 絶対に勝てるギャンブルはありませんが、そこに不確実性が内在していることで、人を惹きつけるのです。人間の脳は不確実なもの惹かれる傾向があるのです。 だからこそ、当たったときには舞い上がるような喜びを感じます。脳のなかでは、当たった瞬間、報酬系の物質であるドーパミンが分泌されます。 別名「快感物質」ともいわれるよ