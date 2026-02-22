目の色は複数の遺伝子によって決められている 複数の遺伝子が「自分色」をつくる 海外のドラマや映画を見ていると、青色や緑色、淡いグレーなど、普段あまり見慣れない目の色をした俳優さんが多く登場し、その美しさに思わず釘付けになった経験はありませんか？一方で日本人はというと、濃淡の差はあれど黒色や茶色の目ばかりで、それほどに違いはありません。若者を中心にカラーコンタクトが流行しているのも個性の
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 「はだか祭り」で参加者6人搬送
- 2. ファスナー全開→演技中に閉めた
- 3. 五輪を席巻中の「日本語3文字」
- 4. けがの警備員「刃物男」捕まえる
- 5. まさか狩野に…人気声優から祝福
- 6. 51人から10年近く性被害 仏裁判
- 7. 狩野英孝 投げ銭OFFの理由に称賛
- 8. 泣き崩れた日本選手守る 米賛辞
- 9. 紅生姜山盛り問題 吉野家の見解
- 10. 激しく奪い合う祭り中に…病院へ
- 11. 子ザルのパンチを巡り、注意喚起
- 12. 深田恭子「都市伝説」の真相
- 13. 児童相談所 10代女性に性暴行か
- 14. 笑顔はじける中井亜美の演技に会場わく 氷上で横になりキュートなポーズ 赤い衣装で華麗に舞いファンの心をつかむ 〈フィギュアスケート/エキシビション〉
- 15. 宇多田ヒカル X投稿炎上を嘆く
- 16. 摘発を逃れる「進化系立ちんぼ」
- 17. 突然のお手紙...？ リニューアルで青色になった『サントリー生ビール』が、“青色の先輩”たちに“あいさつまわり”しているらしい
- 18. 坂本花織がいなくなるの寂しい
- 19. 中井亜美のポーズ、SNSで大流行?
- 20. ドラマ史上初 出雲大社での撮影
- 1. 「はだか祭り」で参加者6人搬送
- 2. けがの警備員「刃物男」捕まえる
- 3. 子ザルのパンチを巡り、注意喚起
- 4. 児童相談所 10代女性に性暴行か
- 5. 摘発を逃れる「進化系立ちんぼ」
- 6. 突然のお手紙...？ リニューアルで青色になった『サントリー生ビール』が、“青色の先輩”たちに“あいさつまわり”しているらしい
- 7. 全世界対象で 関税率10%→15%
- 8. 火災のサウナ 押し戸は拒絶か
- 9. 雑に扱ってくる相手へのNG行動
- 10. それはさておき動物。忙しいことは一旦忘れて、アライグマをただただ見る番組？ 東急不動産が都市に届ける「やさしい環境」
- 1. 1歳児にマック「何考えてるの?」
- 2. 茂木外相の外遊動画 100万回再生
- 3. 騙すな 山本太郎氏&大石氏に苦言
- 4. 校外で性加害 排泄物食べさせる
- 5. 炊き出しに大行列 家族連れも
- 6. 「満席で座れない」JRに見解聞く
- 7. ソープランド「売却続出」の裏側
- 8. 心不全で倒れた父を延命 後悔
- 9. 美しすぎる 小野田氏の所作話題
- 10. 徴用工判決の奇怪な論理構造
- 1. 51人から10年近く性被害 仏裁判
- 2. 観光客に性暴行…3人死刑判決 印
- 3. スペインで見つかったゾウの骨、ハンニバルがローマ侵攻に使った「戦象」か 西欧で初の物的証拠
- 4. 日韓 見た目似ていても構造違う
- 5. 米大統領 相互関税の終了命じる
- 6. 金正恩氏の娘ジュエ氏に暗雲?
- 7. エプスタイン事件で姉妹性被害か
- 8. 英金髪美女に、同業者から敬遠か
- 9. 「竹島は日本の領土」韓国が抗議
- 10. 中国の春節の連休 宿泊客が急増
- 1. 40代で貯蓄1500万円「すごい」訳
- 2. 正直舐めてた ビル清掃の実情
- 3. 夢グループ×バイオハザード 異例すぎるコラボは誰の発想？カプコン担当者に聞いてみた Xは「完売で草」「ゲーマーも高齢化」「AIかと」の大反響！
- 4. 日本バブルと現代中国を比較
- 5. 収入少ない世帯向け「都営住宅」
- 6. 第一線を退く人は「老害」に?
- 7. お金より揉めやすい同居のルール
- 8. 何かの間違いだ 部長→雑用係に
- 9. 米国大統領 10%新関税を15%へ
- 10. 個人年金 開始時期を遅らせるか
- 1. タイ人男と結婚したら過酷だった
- 2. Bluetooth対応の無線マウス登場
- 3. 若者のSNS依存に関する裁判に直面するMetaのマーク・ザッカーバーグCEOは過去に虚偽の議会証言をしていたと監視団体が指摘
- 4. 好きだから、冷やす。HITACHI発のカラーも選べる新発想モジュール型ミニ冷蔵庫「Chiiil」
- 5. 無料で広告や追跡なしプライバシー最優先の日記アプリ「Journiv」、気分追跡・プロンプト・分析・高度な検索機能を備えオープンソースでセルフホスト可能
- 6. 電気自動車に使用される電池を搭載。安全性を第一に考えたポータブル電源「PhewMan1200」
- 7. 未発表なSamsungの次期フォルダブルスマホ「Galaxy Z Fold8」と「Galaxy Z Flip8」、「Galaxy Z Fold8 FE」の開発機がIMEI情報に登録
- 8. ワークステーション＋スタンド＋充電器の３役。「SINEXマグネット3in1デスクボード」
- 9. スマホが顕微鏡に。倍率200Xミクロの世界を体感できる「顕微鏡レンズMS002」
- 10. ヒーター内蔵防寒ウェアのおすすめ4選。モバイルバッテリーですぐにポカポカ。寒い季節を乗り切ろう！
- 11. マイクロソフトが“機密”扱い情報のバグを認めた。秘密度ラベルを付けても意味なし
- 12. 拭くだけでメガネが曇らなくなる魔法のクロス。お風呂に入っても視界クリアで正直びっくりした
- 13. 新型「IQOS 3」「IQOS 3 MULTI」はもうすぐ発売！電子タバコ（加熱式 / VAPE）最新事情
- 14. コロナ禍で倒産危機の企業…オンキヨー、ANA、日本郵政も？
- 15. Google Workspaceユーザーに大手決済代行会社「Viva.com」の認証メールが届かない不具合が発生、原因はMessage-IDの欠落
- 16. コットン100％の水彩紙で世界に挑む！ 開発に数年もかかる「紙」で闘うミューズ
- 17. 水タバコがどこでも手軽に楽しめる、ペットボトルサイズのポータブルシーシャ「WYNWOOD」
- 18. アンカー、世界初着脱式デュアルスピーカー搭載プロジェクタ「Soundcore Nebula P1」
- 19. ChatGPTでLINEスタンプを作る
- 20. サイゼリア全店でクレジットカードや非接触IC機能「NFC」と「FeliCa」のかざす決済が利用可能に！VisaやMasterCard、Suicaなどの交通系
- 1. ファスナー全開→演技中に閉めた
- 2. 五輪を席巻中の「日本語3文字」
- 3. 泣き崩れた日本選手守る 米賛辞
- 4. 笑顔はじける中井亜美の演技に会場わく 氷上で横になりキュートなポーズ 赤い衣装で華麗に舞いファンの心をつかむ 〈フィギュアスケート/エキシビション〉
- 5. 坂本花織がいなくなるの寂しい
- 6. 中井亜美のポーズ、SNSで大流行?
- 7. 首傾げポーズ反響は「想像以上」
- 8. クレボが今大会6冠達成 完全制覇
- 9. 中国代表の「国籍変更」論争再燃
- 10. 中井亜美 ポーズの真相を明かす
- 1. まさか狩野に…人気声優から祝福
- 2. 狩野英孝 投げ銭OFFの理由に称賛
- 3. 深田恭子「都市伝説」の真相
- 4. 宇多田ヒカル X投稿炎上を嘆く
- 5. ドラマ史上初 出雲大社での撮影
- 6. MEGUMIと別れベッド総入れ替えか
- 7. ufotableの新情報にファン安堵 『原神』・『鬼滅の刃』無限城編 第二章・『活撃 刀剣乱舞』制作中
- 8. 木村拓哉一喝 和やかムード一変
- 9. ナイトスクープ不在→裏番組騒然
- 10. 「ポスト宮根」か 候補者に騒然
- 1. 本当にオシャレな人 3つの共通点
- 2. 女子高生を脅す「常連客」の正体
- 3. 半年で10回退職 漫画で復職劇
- 4. 40・50代にオススメ ZARAバッグ
- 5. 3COINSのおしゃれスマホアクセ
- 6. 40・50代に「白髪ぼかしボブ」
- 7. 40・50代に期待 しまむら新作
- 8. 生後3日で爪が赤紫色 手がだらん
- 9. 「ワンピース」の水水肉を再現
- 10. 小暮つる 中古楽器店を継ぐも...