長野五輪女子５００ｍ銅メダリストの岡崎朋美さんが２２日、ＴＢＳ系「サンデーモーニング」（日曜・午前８時）に生出演した。番組では、ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートでペアの三浦璃来、木原龍一組が金メダルを獲得したことを報じた。さらに、女子で坂本花織が前回北京五輪から２大会連続表彰台となる銀メダル、中井亜美が銅メダル、千葉百音が４位入賞したことを伝えた。岡崎さんは「あっぱれ。すごい」と絶