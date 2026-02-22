2月22日は猫の日！ 2月22日は猫の日ですね。今日は、愛猫家の方にもそうでない方にもおすすめの「にゃんこクッキー」をご紹介します。切っても切ってもにゃんこが出てくるアイスボックスクッキーを作ってみませんか？ 工程写真付きのレシピなので、初心者さんにもトライしやすいですよ。アイスボックスクッキーなので、最初に猫の顔になるよに生地を配置しておけば、あとは切って焼くだけです。 楽しい＆おいしい！と嬉しい声