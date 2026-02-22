◇オープン戦レッドソックス7─2ツインズ（2026年2月21日フロリダ州フォートマイヤーズ）レッドソックスの吉田正尚外野手（32）が21日（日本時間22日）、敵地でのツインズとのオープン戦に「5番・左翼」で先発出場。2打数無安打だったが、盗塁に成功した。2回、先頭で迎えた第1打席で四球を選ぶと、次打者、コナー・ウォンの打席でスタートを切り、二盗に成功。4回無死一塁の第2打席は高め直球に打ち取られ、ニゴロ併殺