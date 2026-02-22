22日未明、千葉県睦沢町の住宅で火事がありました。この家に住む小学生の女児2人を含む3人と連絡がとれていないということです。警察などによりますと、22日午前3時過ぎ、千葉県睦沢町にある木造2階建て住宅の住人から「自宅から出火している」と119番通報がありました。消防車など11台が出動し火はおよそ5時間後に消し止められましたが、火元とみられる住宅が全焼したほか、近くにとめてあった車2台が焼けたということです。また