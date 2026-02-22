膀胱炎による血尿は適切な治療により改善することが多い一方で、経過や症状によっては早急な受診が必要となる場合があります。血尿が数日以上続く場合や発熱を伴う場合は、腎盂腎炎への進展や別の疾患が隠れている可能性があります。高齢者や免疫力が低下している方では重症化しやすいため、自己判断せず医療機関を受診することが大切です。ここでは注意すべき症状について説明します。 監修医師：村上 知彦（薬院ひ尿器科医院