マッシュスタイルラボが運営するレディースブランド「SNIDEL（スナイデル）」は2月19日、adidas Originalsとのスペシャルコレクション全6型をオフィシャルオンラインストア、およびECデパートメントストアのUSAGI ONLINE（ウサギオンライン）、MASH STOREアプリにて公開、2月20日よりWEB先行発売します。全国店舗では2月25日より発売します。■adidas Original for SNIDEL 2026 Limited Edition◇アイテム紹介「adidas Originals」