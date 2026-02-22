2月8日に実施された日本の衆議院選挙で、自民党が単独で316議席を確保し、圧勝を収めた。連立与党である日本維新の会の議席（36議席）まで合わせて衆議院総議席数（465議席）の約4分の3を占めることになった自民・維新連合は、「巨大与党」として安定的に憲法改正を発議できる状況だ。【写真】高市首相、韓国で人気？日米中露トップ好感度調査で1位一方、最大野党の地位を占めていた立憲民主党と第3野党の公明党が手を組み、中道層