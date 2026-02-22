●今週のＲＥＩＴ高利回りランキング【ベスト45】 順位 コード銘柄利回り 2/20終値 決算期 1積水ハウスＲ7.27 93,10026/04 2ＩＮＶ6.34 67,60025/12 3いちごホテル6.15123,40026/01 4サムティＲ6.09114,80026/01 5ミラースＲ6.03 92,80026/02 6マリモリ&#12540