◇プロ野球・巨人春季キャンプ第5クール3日目オープン戦ヤクルト3-1巨人（21日、沖縄・那覇）2回2安打無失点でオープン戦初戦を終えた巨人の山崎伊織投手について、阿部慎之助監督は「まだまだ上がっていくんじゃないですかね」と期待を込めました。「（開幕）候補であることは間違いないので、本人もそう思ってやってくれていると思う」山崎投手のボールを受けた甲斐拓也選手は「2イニングだけだったので、1イニング目はある