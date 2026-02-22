【パシフィックパリセーズ（米カリフォルニア州）共同】米男子ゴルフのジェネシス招待は21日、カリフォルニア州パシフィックパリセーズのリビエラCC（パー71）で第3ラウンドが行われ、33位で出た松山英樹は69で回り、通算3アンダー、210で32位となった。72の久常涼は通算1オーバーで47位。64をマークしたジェーコブ・ブリッジマン（米国）が通算19アンダー、194で首位をキープ。6打差の2位にロリー・マキロイ（英国）がつけた