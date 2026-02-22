Image: yi gadget by Komorebi Mall こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。カバンの中で絡まるケーブル、使いたいときに見つからない充電器。そんなちょっとしたモヤモヤ、そろそろ卒業しませんか？ 今回ご紹介する「yi-G Battery」は、日々の持ちモノをスッキリ整えてくれる1台です。ケーブルレスで身軽に。スマホに「直挿し」