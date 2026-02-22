22日に放送された『サンデーモーニング』（TBS系）の人気コーナー『スポーツご意見番』に昨季までロッテで監督を務めた吉井理人氏が出演し、ロッテ投手コーチ、監督時代の教え子であるドジャース・佐々木朗希について言及した。佐々木朗希がロッテでドラフト1位で入団した1年目の20年当時吉井氏は、ロッテの一軍投手を務めていた。吉井氏は「高卒であれだけの球は投げられるのは天下一品の素質を持って入ってきた。メジャーに