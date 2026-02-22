そろそろ春らしいアイテムをコーデに盛り込みたい時期。とはいえ肌寒い日はまだ続くから、まずは小物からシフトしてみて。足元の季節感を高めるなら、バレエシューズの要素を取り入れた軽やかなアイテムがおすすめ。今回は【ZARA（ザラ）】から登場した、大人に似合う上品なシューズをご紹介。すっきりとしたシルエットで、足元を軽快に仕上げてくれそうです。 一点投入でコーデを格上げするレザー