転職や引っ越し、新規事業への挑戦など、人生の節目で迫られる決断は「失敗したら終わりなのではないか」という不安と結びつきやすいものです。ライター・編集者・コンテンツ戦略アドバイザーとして活動するハーバート・ルイ氏は、こうした不安を整理する方法として、意思決定を「回復可能な意思決定」と「回復不可能な意思決定」に分けて考えることを提案しています。Recoverable and irrecoverable decisions - Herbert Luihttps