フィギュアスケート女子で銀メダルだった坂本花織（２５）＝シスメックス＝の演技後の中野園子コーチ（７３）の言葉だ。１・８９点差で金メダルを逃した坂本は悔し涙。中野氏は「一口残っていますが、（坂本が今後）コーチになった時に頑張っていこうと力を残すと言う意味では」とし「これが、いい位置」と言った。その言葉に共感した。自分自身、大学での水泳部時代に一生忘れないような後悔を残す試合があった。ただ、うまく