宝塚歌劇花組公演グランド・ラメント「蒼月抄（そうげつしょう）―平家終焉の契り―」、スパイシー・ショー「ＥＬＤＥＳＥＯ（エル・デセーオ）」が、兵庫・宝塚市の宝塚大劇場で３月２９日まで上演されている。平安時代末期。平家最後の総大将・平知盛を主人公に、父の影を背負い、誓いと喪失の果てにたどり着いた姿を、蒼月に刻まれた命の抄として描きだす。トップスターの永久輝（とわき）せあは日本物も約２年ぶり。平安