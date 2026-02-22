俳優の鈴木亮平が主演を務める、TBS系日曜劇場『リブート』（毎週日曜後9：00）。今回、物語の舞台にもなっている裏社会について監修を手掛けた、ジャーナリストの丸山ゴンザレスさんにインタビュー。普段は“取材者”として裏社会のリアルに迫ってきた丸山さんが、フィクションであるドラマの“監修者”として、どのように作品と向き合ったのか。脚本を手掛けた黒岩勉さんとのやりとりから、裏社会の“リブート”事情まで、ジ