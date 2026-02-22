高度成長期の壮大すぎた観光道路が「自然に還る」栃木県は2026年2月18日、県道中塩原板室那須線「塩那道路」の約36kmについて、“廃道”に向けた法令手続きを実施していくと発表しました。高度経済成長期に計画されて一部のみが開通し、大部分の建設が中止された「壮大な未成道路」です。 【とんでもない道路！】これが伝説の未成道「塩那スカイライン」です！（地図／写真）「塩那スカイライン」とも通称される塩那道路は、県北