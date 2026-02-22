被災地で起こっているネコの多頭飼育崩壊の問題。県内各地で被災地の課題解決への取り組みが進められていますが、石川県川北町の企業では、保護したネコがSNSを通して大人気となり、今では広報部長として活躍しています。瀕死の状態で見つかった保護ネコのサクセスストーリーを取材しました。白と黒のハチワレ模様に、ふっくらとした丸顔。石川県川北町にある運送会社「日章」で飼われている保護ネコ「ふく」です。右の前脚を見る