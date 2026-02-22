フリーアナウンサー上野愛奈（34）が21日、インスタグラムを更新。ワンピース姿を投稿した。上野アナは「一週間お疲れさまですオリンピック観戦で夜更かしの日々でしょうか..選手の方々の苦労を重ねたであろうプレーや演技に感動しました」と近況をつづり、ワンピース姿を投稿した。上野アナは身体にぴったりとフィットしたニットワンピースを着用。美ボディーラインをあらわにしている。続けて「週末は春の陽気となりそうですね