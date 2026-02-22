女優の香里奈（42）が21日、インスタグラムを更新。誕生日の祝福に感謝するメッセージを載せた。同日に誕生日を迎えた香里奈は「Thank you for your B.D messages」とファンらの祝福に感謝し、自身の近影も添えた。直前の投稿は昨年3月で、約1年ぶりの更新。フォロワーからは「元気そうでよかったです!」「変わらずキレイすぎる」などのコメントが寄せられた。