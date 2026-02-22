吉本新喜劇の谷川友梨（42）が21日までにインスタグラムを更新。お財布事情を明かした。谷川は「25日はお給料入るからって、後輩2人をご飯に誘ってしまった。。。大ピンチ!!」と近況を報告。「差引支払額2,235」と記された、給与明細と思われる書類の画像を公開した。この投稿にフォロワーからは「若手座員の現実なのかぁ。。。」「キツいなぁ！吉本もっと給料上げてくれなあかんがな」「生活でけへんやん」「この月の仕事量と単価