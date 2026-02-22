日本テレビの忽滑谷こころアナウンサー（28）が、21日までに自身のインスタグラムを更新。誕生日を報告した。13日に誕生日を迎えた忽滑谷アナは「今月28歳の誕生日を迎えました」と報告。高層階からの景色をバックにケーキを前にした写真を載せ「周りへの感謝を忘れずに楽しい一年にします」と抱負をつづった。忽滑谷アナは神奈川県川崎市出身。2020年に入社し、「news every.」「シューイチ」などを担当している。昨年、高校時代